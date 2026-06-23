موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا ووفاة طفلين داخل سيارة

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الوكيل الإخباري- تواجه أوروبا هذا الأسبوع موجة حرّ جديدة تزداد شدتها، ما دفع دولاً كثيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية، وقد سجلت فرنسا الإثنين أعلى مستوى حرارة على الإطلاق لهذه الفترة، فيما عُثر على طفلين في الثانية والرابعة من العمر ميتين من شدة الحر داخل سيارة العائلة. اضافة اعلان





وهذه ثاني موجة حر تضرب أوروبا الغربية في أقل من شهر، في وقت يُجمع العلماء على أن التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يفاقم حدة الظواهر المناخية المتطرفة، ولا سيما موجات الحرّ.



حرارة قياسية في فرنسا



في فرنسا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر في 54 إقليماً، أي أكثر من نصف أقاليم البلاد، بدءاً من الساعة 12 ظهراً (10:00 بتوقيت غرينتش)، في قرار يشكل سابقة ويشمل حوالي 38.8 مليون فرنسي.



كما أعلنت الهيئة حالة التأهب البرتقالي في 40 إقليماً آخر، مشيرة إلى أن موجة الحر هذه لن يفلت منها سوى أجزاء من منطقة أوكسيتاني (جنوب) وجبال الألب (شرق).



وسجلت حرارة قياسية لم يشهد لها مثيل في مدن فرنسية عدة، مثل رين (غرب) مع 40.6 درجة مئوية، وبوردو (41.9 درجة)، وشاتومييان حيث كانت الحرارة الأعلى مع 43.3 درجة مئوية.



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن فرنسا سجلت الإثنين مستوى قياسياً جديداً لمتوسط الحرارة في شهر يونيو.



في المجموع، يتأثر أكثر من 90% من الفرنسيين بموجة الحر هذه. وقد اتُخذت تدابير للحدّ من آثارها السلبية على العمال، لا سيما في قطاع البناء، وكذلك في المؤسسات التعليمية.



ولقي ثلاثة عشر شخصاً حتفهم غرقاً خلال محاولتهم السباحة بصورة متهورة للهرب من الحر.

وفي المجموع، أغلقت 1342 مدرسة وثانوية أبوابها الإثنين في فرنسا.



قيظ في إسبانيا



تشهد إسبانيا الإثنين اليوم الثاني من موجة الحر، ويتأثر فيها بشكل خاص إقليم الباسك في شمال البلاد، حيث صدر إنذار أحمر بسبب تجاوز الحرارة 40 درجة مئوية.



قبل وصول موجة الحر إلى الجنوب، بدت شوارع قرطبة شبه خالية، مع استعدادات في إشبيلية.



في مدريد، حيث بلغت الحرارة 40 درجة مئوية الإثنين، فتحت السلطات "مركز إيواء مناخي" للمشردين والأشخاص الأكثر عرضة للخطر.



وروت كلاريسا أريسميندي، وهي طبيبة تبلغ 38 عاماً، في تصريح لوكالة فرانس برس في قرطبة أنها تتناول المثلجات لأن الحر "فظيع" ويعطيها "انطباعاً بحدوث كارثة".



في البرتغال أيضاً، يُتوقع أن يكون الثلاثاء أشدّ الأيام حرارة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية البرتغالية.



"حرّ خانق ومزعج"



ويُنتظر أن يكون هذا الأسبوع "الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا"، مع تجاوز متوسط الحرارة 27 درجة مئوية، بحسب رئيس قسم التوقعات في معهد "آي آر إم" للأرصاد الجوية ديفيد ديهينو. وقد ألغت هيئة السكك الحديد الوطنية البلجيكية عدداً من رحلات القطارات خلال الساعات التي تسجل فيها أعلى درجات الحرارة يومي الإثنين والثلاثاء.



وفي هولندا، قد تصل الحرارة إلى 37 درجة مئوية بحلول نهاية الأسبوع، وفق التوقعات الهولندية. ويسري إنذار أصفر في مختلف أنحاء البلاد بسبب "الحرّ الخانق والمزعج".



حرارة "غير مسبوقة" في بريطانيا



أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني الإثنين إنذاراً أحمر نادراً بشأن "موجة حر شديدة"، وهو أعلى مستوى للإنذارات، ليومي الأربعاء والخميس في أجزاء من جنوب إنجلترا.



وأعلن المكتب أن "درجات الحرارة القصوى في الظل ستتجاوز 37 درجة مئوية، وقد تصل إلى 38 أو 40 درجة مئوية في بعض أنحاء هذه المنطقة التي تشمل لندن وبرمنغهام وكارديف في ويلز، مع ليالٍ شديدة الحرارة والرطوبة ستقلل من قدرة الناس على التحمل".



وحذر العالم المتخصص في الغلاف الجوي في جامعة ريدينغ أكشاي ديوراس، من أن إنجلترا تواجه موجة حر شديدة و"غير مسبوقة"، مبدياً مخاوفه من تداعيات واسعة على الصحة العامة والبنى التحتية والخدمات الأساسية.



الآتي أعظم



في سويسرا، يُرجح أن تستمر موجة الحر حتى نهاية الأسبوع المقبل، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدءاً من الثلاثاء، لتصل موجة الحر إلى ذروتها في النصف الثاني من الأسبوع، بحسب هيئة الأرصاد الجوية السويسرية.



ويُتوقع أن يسود اتجاه مماثل في النمسا، إذ قد تستمر موجة الحر طوال الأسبوع، مع تجاوز الحرارة 35 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.



وفي ألمانيا، شهدت نهاية الأسبوع عواصف هائلة في بعض المناطق، حيث تساقطت كميات كبيرة من البرد تسببت بأضرار مادية.



ومن المتوقع أن تتخطى الحرارة 40 درجة مئوية في غرب البلاد وجنوب غربه، وأن تحطم الحرارة القصوى المسجلة بحدود 41.2 درجة.



وقد زاد الحرّ حوادث الغرق العرضية في ألمانيا، حيث توفي خمسة أشخاص غرقاً بحسب ما أعلنت الشرطة الإثنين.



وفي البلقان، من المتوقع أن تشهد مناطق في كرواتيا وصربيا خلال الأيام المقبلة حرارة مرتفعة قد تصل إلى 35 درجة مئوية.



وفي مقدونيا الشمالية، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تصل الحرارة الإثنين إلى 38 درجة مئوية في بعض المناطق، كما هو الحال في البوسنة والهرسك.





