موجة حر قادمة .. استعدوا لارتفاع ملموس في درجات الحرارة

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الوكيل الإخباري- تنخفض اليوم الاثنين، درجات الحرارة بشكل ملموس لتكون حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الثلاثاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وترتفع يوم الأربعاء، درجات الحرارة قليلًا، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.



أما الخميس، فيطرأ ارتفاع آخر وملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتثير الغبار في مناطق البادية، تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى شمالية غربية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 13، وفي مرتفعات الشراة 27 - 12، وفي مناطق البادية 34 - 16، وفي مناطق السهول 30 - 17، وفي الأغوار الشمالية 36 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 24، وفي البحر الميت 37 - 23، وفي خليج العقبة 38 - 23 درجة مئوية.