موجة قطبية شديدة البرودة قادمة الى الاردن وثلوج على هذه المناطق

وأوضح آل خطاب أن الموجة القطبية القادمة تحمل معها انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من القطب الشمالي ،هطول أمطار متفاوتة الشدة تتركز على الشريط الغربي للمملكة،نشاطًا واضحًا للرياح، خاصة في المناطق المفتوحة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية والبادية،تساقط زخات من الثلوج يوم السبت فوق المرتفعات العالية في شمال وجنوب المملكة،تحسن فرص تساقط الثلوج ليل الأحد وصباح الاثنين، حيث قد تشمل مرتفعات الشمال والوسط والجنوب ومرتفعات شرق المملكة، لكن من المبكر تحديد كميات التراكم بدقة في هذه المرحلة.
وأكد آل خطاب أن إدارة الأرصاد الجوية تتابع تطورات الحالة الجوية عن كثب، داعيًا المواطنين إلى متابعة التحديثات أولًا بأول واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار والثلوج والرياح القوية.
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