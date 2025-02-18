 
الثلاثاء 2025-02-18 02:22 م
 

موجة قطبية شديدة البرودة قادمة الى الاردن وثلوج على هذه المناطق

ثلوج
ثلوج
الثلاثاء، 18-02-2025 01:39 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلن مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، عن تأثر المملكة بموجة قطبية شديدة البرودة  من المتوقع أن تصل تأثيراتها إلى الأردن وشرق البحر الأبيض المتوسط مع نهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل، مصحوبةً بانخفاض كبير في درجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة، خاصة خلال الليل.
 
وأوضح آل خطاب أن الموجة القطبية القادمة تحمل معها انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من القطب الشمالي ،هطول أمطار متفاوتة الشدة تتركز على الشريط الغربي للمملكة،نشاطًا واضحًا للرياح، خاصة في المناطق المفتوحة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية والبادية،تساقط زخات من الثلوج يوم السبت فوق المرتفعات العالية في شمال وجنوب المملكة،تحسن فرص تساقط الثلوج ليل الأحد وصباح الاثنين، حيث قد تشمل مرتفعات الشمال والوسط والجنوب ومرتفعات شرق المملكة، لكن من المبكر تحديد كميات التراكم بدقة في هذه المرحلة.

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وأكد آل خطاب أن إدارة الأرصاد الجوية تتابع تطورات الحالة الجوية عن كثب، داعيًا المواطنين إلى متابعة التحديثات أولًا بأول واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار والثلوج والرياح القوية.

 
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