موعد انحسار الكتلة الحارة عن الاردن

الوكيل الإخباري- أوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن تأثير الكتلة الحارة يبدأ بالتراجع يوم الأحد، حيث يُتوقع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتبقى الأجواء حارة نسبياً ومغبرة في العديد من المناطق، مع بقاء الأجواء شديدة الحرارة في مناطق الأغوار والبادية والعقبة.

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