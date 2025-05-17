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موعد انحسار الكتلة الحارة عن الاردن

أرشيفية للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 17-05-2025 02:25 م

الوكيل الإخباري-   أوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن تأثير الكتلة الحارة يبدأ بالتراجع يوم الأحد، حيث يُتوقع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتبقى الأجواء حارة نسبياً ومغبرة في العديد من المناطق، مع بقاء الأجواء شديدة الحرارة في مناطق الأغوار والبادية والعقبة.

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كما أشار إلى استمرار تأثير الغبار في الأجواء، خاصة في المناطق الصحراوية، بفعل نشاط الرياح الشمالية الغربية.

وأكد أن الأجواء ليلاً ستميل للاعتدال في مختلف المناطق، مع بقائها دافئة في الأغوار والعقبة.

 
gnews

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