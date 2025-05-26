موعد انحسار الكتلة الحارة عن الاردن

ليلاً يميل الطقس إلى البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ويكون لطيفاً في باقي المناطق.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار ومن تشكل الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول الشمالية.
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