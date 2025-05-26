موعد انحسار الكتلة الحارة عن الاردن

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية بانحسار تأثير الكتلة الهوائية الحارة يوم غد الثلاثاء، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في مناطق البادية.

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ليلاً يميل الطقس إلى البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ويكون لطيفاً في باقي المناطق.



وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار ومن تشكل الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول الشمالية.