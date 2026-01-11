موعد تأثر المملكة بالمنخفض القطبي وتراكم للثلوج على هذه المناطق

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة تدريجيًا يوم الاثنين بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يتحول الطقس من غائم جزئي إلى غائم، مع هطول الأمطار في مناطق شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية. وخلال ساعات الليل المتأخرة، يتوقع أن تشتد الهطولات أحيانًا وتكون مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، خاصة في شمال ووسط المملكة، فيما تنشط الرياح الجنوبية الغربية وتصل هباتها إلى نحو 60–70 كم/ساعة.

ومع فجر يوم الثلاثاء، يزداد تأثير المنخفض الجوي المرافق لكتلة هوائية شديدة البرودة ذات أصل قطبي، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الطقس باردًا جدًا وغائمًا وماطرًا في معظم مناطق المملكة. وقد تكون الأمطار غزيرة أحيانًا، يرافقها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق.



كما يُحتمل هطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية، قد تكون ممزوجة بالمطر أحيانًا، مع فرصة لتراكمات محدودة على قمم الجبال الجنوبية العالية، خاصة في منطقة الشراه. وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل إلى 60–70 كم/ساعة، مثيرة للغبار في مناطق البادية، فيما تميل الهطولات إلى الضعف تدريجيًا خلال ساعات الليل.



وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، لا سيما فوق المرتفعات الجبلية، إضافة إلى احتمال تدني الرؤية في مناطق البادية نتيجة الغبار.