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هذه المناطق تشهد تساقطا للثلوج وصلت سماكتها إلى 10 سم - أسماء

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جانب من الثلوج
الخميس، 06-02-2025 12:12 م

الوكيل الإخباري- اكتست مرتفعات الطفيلة الجنوبية والشرقية بحلة بيضاء من الثلوج جراء تأثرها بعاصفة ثلجية مصاحبة لمنخفض جوي عميق يؤثر على المملكة، ما أدى إلى تساقط الثلوج على فترات منذ ساعات صباح اليوم الخميس بسماكة وصلت في بعض المواقع لنحو 10 سم، لا سيما القادسية وبصيرا وأجزاء من مناطق شريف الجنوب والعيص وأبو بنا.

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ولا زالت الثلوج والأمطار تتساقط على أرجاء المحافظة، لاسيما الجنوبية منها الأكثر تأثرا إلى جانب مرتفعات العيص، تصاحبها رياح شديدة السرعة وضباب كثيف، خاصة على طريق العين البيضاء باتجاه بصيرا الرشادية.


وأدت الثلوج المتراكمة إلى إغلاق بعض الطرق المؤدية للواء بصيرا والقادسية، حيث تم المباشرة بفتحها من قبل أليات الأجهزة الرسمية في الطفيلة، فيما تشهد مناطق مختلفة من الطفيلة حاليا تساقطا للثلوج وحالة من الانجماد بسبب تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي الى جانب الرياح الشديدة السرعة.


وباشرت فرق الطوارئ تساندها آليات الأشغال العامة والبلديات والدفاع المدني والشرطة ومجلس الخدمات المشتركة، بمشاركة فرق مساندة بفتح الطرق الرئيسية والنافذة في المناطق التي شهدت تساقطا للثلوج.

 
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