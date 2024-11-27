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هل تعتبر نادرة؟.. الأرصاد تكشف أدنى درجة حرارة سجلت الليلة الماضية

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أرشيفية
الأربعاء، 27-11-2024 09:41 ص

الوكيل الإخباري-  أعلن مدير إدارة الأرصاد الجوية أن أدنى درجة حرارة في المملكة الليلة الماضية سُجلت في لواء الشوبك بمحافظة معان، حيث بلغت -3.9 درجة مئوية، وفقاً لما رصدته محطة الشوبك التابعة للإدارة.

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كما سجلت محطة رصد الجفر في محافظة معان -3 درجات مئوية، بينما بلغت درجة الحرارة الصغرى في مطار الملكة علياء الدولي -3 درجات مئوية. وفي العاصمة عمّان، سجلت محطة رصد حدائق الحسين +2 درجة مئوية.

وبالعودة إلى السجلات المناخية للبنك المناخي الأردني، يتضح أن مثل هذه الدرجات المنخفضة ليست نادرة خلال هذا الوقت من العام، حيث تم تسجيلها حوالي 60 مرة في فترات سابقة. على سبيل المثال، سجلت محطة الشوبك درجة حرارة صغرى بلغت -11.2 درجة مئوية في 17 تشرين ثاني 1978.

وتجدد إدارة الأرصاد الجوية تحذيراتها من خطر تشكل الصقيع خلال الليلة القادمة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية والسهول الشرقية.

 
gnews

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