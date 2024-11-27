هل تعتبر نادرة؟.. الأرصاد تكشف أدنى درجة حرارة سجلت الليلة الماضية

وبالعودة إلى السجلات المناخية للبنك المناخي الأردني، يتضح أن مثل هذه الدرجات المنخفضة ليست نادرة خلال هذا الوقت من العام، حيث تم تسجيلها حوالي 60 مرة في فترات سابقة. على سبيل المثال، سجلت محطة الشوبك درجة حرارة صغرى بلغت -11.2 درجة مئوية في 17 تشرين ثاني 1978.
وتجدد إدارة الأرصاد الجوية تحذيراتها من خطر تشكل الصقيع خلال الليلة القادمة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية والسهول الشرقية.
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