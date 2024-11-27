هل تعتبر نادرة؟.. الأرصاد تكشف أدنى درجة حرارة سجلت الليلة الماضية

الوكيل الإخباري- أعلن مدير إدارة الأرصاد الجوية أن أدنى درجة حرارة في المملكة الليلة الماضية سُجلت في لواء الشوبك بمحافظة معان، حيث بلغت -3.9 درجة مئوية، وفقاً لما رصدته محطة الشوبك التابعة للإدارة.

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