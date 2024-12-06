هل سنشهد أمطاراً؟.. الحالة الجوية في الأردن لـ3 أيام قادمة

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة في الأردن للأيام الثلاثة القادمة والتي تظهر عدم تأثر المملكة بأي أمطار او منخفضات ويكون الطقس لطيف الحرارة وبارد ليلا حتى الاثنين . اضافة اعلان





غدًا السبت نهارًا، يبقى الطقس لطيف الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وليلاً، يكون الطقس باردًا في معظم مناطق المملكة، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



الأحد نهارًا، يستمر الطقس لطيف الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وليلاً، يكون الطقس باردًا في معظم مناطق المملكة، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



الاثنين نهارًا، يكون الطقس لطيف الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.



وليلاً، يكون الطقس باردًا في معظم مناطق المملكة، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.