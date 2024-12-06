هل سنشهد أمطاراً؟.. الحالة الجوية في الأردن لـ3 أيام قادمة

غدًا السبت نهارًا، يبقى الطقس لطيف الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وليلاً، يكون الطقس باردًا في معظم مناطق المملكة، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
الأحد نهارًا، يستمر الطقس لطيف الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وليلاً، يكون الطقس باردًا في معظم مناطق المملكة، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
الاثنين نهارًا، يكون الطقس لطيف الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وليلاً، يكون الطقس باردًا في معظم مناطق المملكة، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
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