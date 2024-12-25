3 تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الوكيل الإخباري- تشهد المملكة ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حيث يكون الطقس باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية ولطيفًا في باقي المناطق، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. أما ليلًا، فيكون الطقس باردًا مع رياح جنوبية غربية خفيفة، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.

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وفي يوم الخميس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ليصبح الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة. خلال الليل، يستمر الطقس باردًا مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ورياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.



أما الجمعة، فيستمر الانخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا. هناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشرقية، مع نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية. ليلًا، يكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا مع رياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وفي يوم السبت، تستمر الأجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا، مع احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح بالمناطق الشمالية. تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة، تنشط أحيانًا. أما خلال الليل، فيبقى الطقس باردًا مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ورياح جنوبية غربية معتدلة.