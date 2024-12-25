3 تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

وفي يوم الخميس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ليصبح الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة. خلال الليل، يستمر الطقس باردًا مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ورياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.
أما الجمعة، فيستمر الانخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا. هناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشرقية، مع نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية. ليلًا، يكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا مع رياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وفي يوم السبت، تستمر الأجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا، مع احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح بالمناطق الشمالية. تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة، تنشط أحيانًا. أما خلال الليل، فيبقى الطقس باردًا مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ورياح جنوبية غربية معتدلة.
وحذرت الأرصاد الجوية خلال الأيام القادمة من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، وأجزاء من البادية والسهول. كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.
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