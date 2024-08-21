43 العظمى و18 الصغرى.. تعرف على درجات الحرارة في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأربعاء حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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