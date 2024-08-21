43 العظمى و18 الصغرى.. تعرف على درجات الحرارة في الأردن اليوم

اما السبت، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة ، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 18، وفي مرتفعات الشراة 32 - 19, وفي مناطق البادية 40 - 22 وفي مناطق السهول 34 - 21, وفي الأغوار الشمالية 41 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 43 - 28، وفي البحر الميت 42 - 26، وفي خليج العقبة 43 - 28 درجة مئوية.
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