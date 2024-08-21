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43 العظمى و18 الصغرى.. تعرف على درجات الحرارة في الأردن اليوم

خليج العقبة
خليج العقبة
الأربعاء، 21-08-2024 06:49 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأربعاء حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يومي الخميس والجمعة، حارا نسبيًا في فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ،وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اما السبت، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة ، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 18، وفي مرتفعات الشراة 32 - 19, وفي مناطق البادية 40 - 22 وفي مناطق السهول 34 - 21, وفي الأغوار الشمالية 41 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 43 - 28، وفي البحر الميت 42 - 26، وفي خليج العقبة 43 - 28 درجة مئوية.

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