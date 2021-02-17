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الأربعاء، 17-02-2021 08:42 م

تحذيرات للأردنيين

آخر تحديثات المنخفض الجوي : الثلج باقٍ حتى الخميس

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توضيحية


الوكيل الإخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي، غدا الخميس ، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وتكون الهطولات أثناء النهار غزيرة أحياناً في بعض المناطق ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد، مع تساقط زخات من الثلج حتى ساعات الظهيرة على المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 1000م وما يزيد، ومع ساعات الليل تضعف الهطولات على المناطق الجنوبية من المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة تخف سرعتها تدريجياً خلال ساعات الليل.


التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات .
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض .
- خطر احتمال تشكل السيول في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة خلال ساعات الصباح .
- خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية .



 




 

 


 

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