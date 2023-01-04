الأربعاء 04-01-2023
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الأربعاء، 04-01-2023 06:17 ص

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة اليوم الأربعاء

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الوكيل الاخباري - تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً مع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة خاصة في جنوب وشرق اليوم الأربعاء، ويتوقع ان تكون الهطولات في شرق المملكة غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط كثيف للبرد، كما يتوقع هطول زخات خفيفة من الثلج تكون ممزوجة احيانا بالمطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية المحاذية للحدود العراقية ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر وتتناقص الغيوم تدريجيا وتسود أجواء باردة جدا مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية ، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة وفق دائرة الارصاد الجوية.

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التحذيرات ليوم الاربعاء
- خطر تشكل السيول أثناء النهار في الأودية والمناطق المنخفضة  في شرق المملكة.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للأمطار.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب في مناطق البادية والمرتفعات الجبلية خاصة الجنوبية.


 




 

 


 

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