آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة - تفاصيل

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء نهار الجمعة باردة جداً وغائمة جزئيا الى غائمة أحيانا، مع سقوط زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، أما ليلا ً فتكون الأجواء شديدة البرودة، وغائمة جزئيا، مع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، ومع ساعات الليل المتأخرة يتشكل الصقيع والانجماد في العديد من المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

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التحذيرات لهذا اليوم :

- خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات في شمال ووسط المملكة.

- خطر الثلوج المتراكمة فوق المرتفعات الجبلية.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.



- احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بسبب ذوبان الثلوج.

- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة في العديد من المناطق خاصة فوق المرتفعات الجنوبية.

أما غداً السبت يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع بقاء فرصة اثناء النهار لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، ومع ساعات الليل المتأخرة يتشكل الصقيع والانجماد في العديد من المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات ليوم غد :

- خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الثلوج المتراكمة.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل المتأخرة في العديد من المناطق.

- خطر تشكل السيول بسبب ذوبان الثلوج.

