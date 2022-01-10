الإثنين 10-01-2022
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الإثنين، 10-01-2022 06:05 ص

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

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الوكيل الإخباري - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن الأجواء تبدأ بالاستقرار التدريجي اعتبارا من صباح اليوم الاثنين مع بقاء بعض المناطق الشرقية من المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار ينتج عنها هطولا للأمطار في تلك المناطق وتكون الاجواء مُستقرة في باقي المناطق مع انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة.

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وأضاف عقل لـ " الوكيل الإخباري " إن الاجواء خلال الأيام القادمة تبقى مستقرة مع بقائها باردة نسبيا خلال ساعات النهار وباردة خلال ساعات الليل ويُراقب مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية حالة جوية مُتوقعة نهاية الأسبوع القادم لكنها غير واضحة المعالم حتى اللحظة.


 




 

 


 

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