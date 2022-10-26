آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

الوكيل الإخباري - تستمر المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، وتسقط زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات من البرد مما قد يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، ويمتد هطول المطر أحيانا ليشمل أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية و تدريجيا مع ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر وتتحول الرياح الى شمالية غربية.

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ليـــــــــلاً : الأجواء مائلة للبرودة في العديد من المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



التحذيرات ليوم الاربعاء:

- خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت.



- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

- خطر العواصف الرعدية.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.



