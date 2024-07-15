آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

الوكيل الاخباري - يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس صيفي عادي في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم في ساعات الصباح على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت من احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة في أوقات الذروة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

