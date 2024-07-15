الإثنين 15-07-2024
الوكيل الاخباري
 

التربية عن امتحانات التوجيهي : هذا الأمر وارد .. !

"مواد مسرطنة" .. دولة عربية تقرر سحب ملابس من علامة تجارية تُباع عبر الانترنت

الامن العام : تدهور مركبة واستقرارها داخل الجزيرة الوسطية

لعشاق الفلافل .. فائدة غير متوقعة لتناوله صباحا

طلبة التوجيهي يختتمون اختباراتهم اليوم

سوريا تشهد انتخابات مجلس الشعب

الطيران العراقي ينفذ غارة على موقع لداعش شمالي البلاد

اجتماع لمجلس الشراكة الأردني الأوروبي اليوم في بروكسل

الجيش الإسرائيلي يستهدف مباني في رفح

وظائف شاغرة متعددة ومدعوون للتعيين - أسماء

الإثنين، 15-07-2024 06:23 ص

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

حرارة 2


الوكيل الاخباري - يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس صيفي عادي في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم في ساعات الصباح على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وحذرت من احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة في أوقات الذروة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ابراج السادس

المملكة تتأثر بامتداد مرتفع جوي اليوم

حرارة

موعد تراجع الموجة الحارة في الاردن

file

استمرار تأثير الكتلة الحارة والحرارة اعلى من معدلاتها بنحو 3 درجات مئوية

2023_5_18_3_3_17_605

الأرصاد : الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 4 درجات مئوية

حرارة 5

اخر تطورات تأثير الموجة الحارة على المملكة

8888

الارصاد تحذر المواطنين : لا تتعرضوا لاشعة الشمس يوم الاربعاء !

أخبار متعلقة
ابراج السادس

المملكة تتأثر بامتداد مرتفع جوي اليوم

حرارة 5

موجة حارة قادمة إلى الأردن في هذا الموعد

حرارة

الأرصاد تكشف موعد انحسار الموجة الحارة

حرارة 5

موجة حارة قادمة .. والأرصاد تكشف التفاصيل

درجة حراره

الأرصاد: حزيران 2024 يسجل أعلى معدل له من 100 عام

حرارة

الأرصاد تحذر من الطقس اليوم