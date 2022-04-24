الأحد 24-04-2022
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الأحد، 24-04-2022 11:21 ص

آخر تطورات المنخفض الخماسيني في المملكة - تفاصيل

غبار4


الوكيل الإخباري -  تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي؛ حيث تستمر الأجواء جافة، ومغبرة في العديد من المناطق، مع درجات حرارة دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع سقوط زخات متقطعة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون لفترات محدودة غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر في ساعات المساء.

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خليج العقبة:
الأجواء مغبرة، و حارة نسبيا نهارا ومعتدلة الحرارة ليلا مع ظهور الغيوم المتوسطة والعالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

التحذيرات ليوم الاحد:
- خطر  تشكل السيول في الأودية والمناطق  المنخفضة. 
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحيانا.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.
 - خطر العواصف الرعدية . 


أما يوم غد الاثنين تستمر أجواء المملكة غير مستقرة، ومغبرة في العديد من المناطق، و دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال سقوط زخات متقطعة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة قد تكون في جنوب وشرق المملكة ولفترات محدودة غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد مما قد يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


التحذيرات ليوم غد الاثنين :
- خطر  تشكل السيول في الأودية والمناطق  المنخفضة. 
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحيانا.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.
 - خطر العواصف الرعدية .


 




 

 


 

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