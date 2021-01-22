الجمعة 22-01-2021
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الجمعة، 22-01-2021 09:41 ص

أجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة.. تحذير من تشكل الصقيع ليلا

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة مشمسة وباردة جداً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار أحيانا في مناطق البادية.

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وتكون الأجواء أشد برودة ليلاً، ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة تشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة في العديد من المناطق، وحدوث الانجماد خاصة فوق المرتفعات الجبلية.


وبحسب "الأرصاد الجوية"، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم في مدينة عمان، ما بين 11 - 2 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 8 - -1، وفي مرتفعات الشراه 9 - -1، وفي مناطق البادية 12 - 0، وفي مناطق السهول 11 - 3، وفي الاغوار الشمالية 18 - 2، وفي الأغوار الجنوبية 20 - 9، وفي البحر الميت 19 - 8، وفي خليج العقبة 19 - 9 درجات مئوية.

 

--(بترا)

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