أجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة لثلاثة أيام

الوكيل الإخباري - يطرأ اليوم الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.



وتكون الأجواء أشد برودة ليلاً، ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة تشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وتحذر "الأرصاد الجوية" من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، وخطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.

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وتبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، بحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 8 - 0 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 4 الى -1، وفي مرتفعات الشراة 5 الى -2، وفي مناطق البادية 10 الى -1، وفي مناطق السهول 9 - 1، وفي الاغوار الشمالية 16 - 4، وفي الأغوار الجنوبية 19 - 9، وفي البحر الميت 18 - 8، وفي خليج العقبة 19 - 9 درجات مئوية.

المصدر - بترا



