السبت 22-01-2022
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السبت، 22-01-2022 06:00 ص

أجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة

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الوكيل الإخباري - الأجواء باردة جداً ومستقرة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليلاً:الأجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة،ويتوقع أن يتشكل الصقيع في العديد من المناطق ويحدث الانجماد فوق المرتفعات الجبلية العالية وأماكن تجمع المياه، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:


الاجواء باردة نسبياً نهاراً، وباردة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعةً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية. 


- خطر تشكل الانجماد في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل  فوق المرتفعات الجبلية العالية وأماكن تجمعات المياه.


 




 

 


 

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