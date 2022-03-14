أجواء باردة جداً في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - انخفاض قليل على الحرارة، الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليــــــــلاً:الأجواء شديدة البرودة،مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل في ساعات متأخرة من الليل سقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية،والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة ليلاً،مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً،والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.



