أجواء باردة جدا وأمطار غزيرة لثلاثة أيام وتحذيرات من السيول

الوكيل الإخباري - تنخفض درجات الحرارة بشكلٍ ملحوظ، وتكون الأجواء اليوم الإثنين باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية.



ويتوقع أن تكون الهطولات خلال ساعات الصباح غزيرة أحياناً في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر أثناء النهار، وتدريجياً مع ساعات المساء تتراجع حدة المنخفض وتضعف فرصة الهطولات بشكل عام.



وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز شمال شرق سوريا، وتتكاثر كميات الغيوم لتصبح الأجواء غائمة، وخلال ساعات المساء تهطل الأمطار في المناطق الشمالية من المملكة، تمتد تدريجياً خلال ساعات الليل لتشمل المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية. ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة على فترات في الانحاء الغربية من المملكة ويصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تتجاوز سرعتها 50 كم/ساعة، في بعض المناطق وتثير الغبار في مناطق البادية.



ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي يوم الأربعاء على المملكة، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة، مع هطول الأمطار في أغلب مناطق المملكة، وتكون غزيرة أحياناً مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها الرعد وتساقط زخات البرد أحياناً، ويتوقع أن تشهد قمم الجبال العالية الجنوبية (الشراه) هطول زخات من الثلج، كما هناك مؤشرات أولية الى ان المرتفعات الجبلية في شمال ووسط المملكة قد تشهد زخات من الثلج ممزوجة مع الهطولات المطرية، وتدريجياً مع ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات بشكل عام، ويتوقع تشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تخف سرعتها تدريجياً أثناء الليل.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 9 - 5 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 6 - 3، وفي مرتفعات الشراة 7 - 2، وفي مناطق البادية 12 - 3، وفي مناطق السهول 9 - 5، وفي الاغوار الشمالية 17 - 9، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت وخليج العقبة 21 - 11 درجة مئوية.

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المصدر - بترا



