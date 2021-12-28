الثلاثاء 28-12-2021
الوكيل الاخباري

من سيكون رئيساً لمجلس الأمن القومي إذا اقرت التعديلات الدستورية ؟ خبير يجيب

استطلاع الوكيل: 68% يتوقعون أن يصبح أوميكرون المتحور السائد في المملكة

محامون مغاربة يحتجون على شرط حيازة 'جواز التلقيح' لدخول المحاكم

وفاة طفل دهساً في عجلون

وفيات الثلاثاء 28-12-2021

787 من طلبة المدارس تلقوا لقاح كورونا في يومين

تسجيل 3 آلاف اعتراض على ناخبي المجالس والبلديات والامانة

النفط قرب أعلى مستوى في شهر

6 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس

اقل من 40 ألف اصابة كورونا نشطة في الاردن

الثلاثاء، 28-12-2021 07:32 ص

أجواء باردة في أغلب المناطق الثلاثاء

0L5A1603


الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية الثلاثاء، إن الأجواء ستكون باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


وأضافت الدائرة أن الأجواء ستكون باردة جداً في أغلب المناطق ليلا، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


الأربعاء، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال ضعيف في ساعات المساء والليل لهطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشرقية وأجزاء محدودة من الشمال والوسط، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.


تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق الخميس، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب مساء الاثنين، إن الأجواء ستكون مع بداية العام الجديد غير مستقرة خلال الأسبوع الأول، نتيجة لتدفق كتلة هوائية باردة نحو المملكة.


وأضاف آل خطاب أن أغلب مناطق المملكة ستشهد اعتبارا من يوم الجمعة، هطولات مطرية جيدة.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202113103240514340323

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

122020111545504204936

الارصاد توضح لـ الوكيل حول فرص تساقط الثلوج

12202125181225277226577

الارصاد لـ الوكيل : منخفض جوي الجمعة وامطار في جميع مناطق المملكة

0L5A1918

راصد جوي يحذر من تشكل السيول خلال المنخفض القادم

0L5A1504

أجواء باردة في مختلف مناطق المملكة

12202115122025514748646

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

أخبار متعلقة
مطر ٣

انخفاض ملموس على درجات الحرارة

122021121674382169884

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار رعدية غزيرة وتحذير من السيول

مطر ٣

حالة عدم استقرار جوي مساء اليوم

مطر الوكيل

أمطار رعدية مساء غدا الثلاثاء

12202177588201356827

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

M63A9548

راصد جوي يتوقع تساقط الثلوج في هذا الموعد