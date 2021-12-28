أجواء باردة في أغلب المناطق الثلاثاء

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية الثلاثاء، إن الأجواء ستكون باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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وأضافت الدائرة أن الأجواء ستكون باردة جداً في أغلب المناطق ليلا، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



الأربعاء، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال ضعيف في ساعات المساء والليل لهطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشرقية وأجزاء محدودة من الشمال والوسط، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.



تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق الخميس، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب مساء الاثنين، إن الأجواء ستكون مع بداية العام الجديد غير مستقرة خلال الأسبوع الأول، نتيجة لتدفق كتلة هوائية باردة نحو المملكة.



وأضاف آل خطاب أن أغلب مناطق المملكة ستشهد اعتبارا من يوم الجمعة، هطولات مطرية جيدة.