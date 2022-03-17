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الخميس، 17-03-2022 12:09 م

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة الجمعة

شجرة


الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية  تسجل درجات الحرارة  لهذا اليوم دون معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-5) درجات مئوية، الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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أما ليلا تسود أجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة في المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول  والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
خليج العقبة:


 الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة في المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.
- احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الشمالية.

أما غداً الجمعة:
الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال   لهطول زخات خفيفة في أقصى شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.
التحذيرات:
- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.



 




 

 


 

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