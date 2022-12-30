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الجمعة، 30-12-2022 09:10 ص

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة اليوم والأرصاد تحذر

ضباب


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية والسهول وأجزاء من مناطق البادية، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.


وبحسب التقرير تكون الأجواء يوم غدٍ السبت، باردة نسبياً في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، خاصة في جنوب وشرق المملكة، ويتوقع سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتبقى الأجواء يوم الأحد، باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وفرصة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح شرقية نشطة السرعة.


ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة ويتوقع أن تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بالرعد وتساقط حبات من البرد، كما ويتوقع أن تمتد الهطولات لتشمل أجزاء من وسط المملكة، وتكون الرياح شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 12- 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 10 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 3، وفي مرتفعات الشراة 8 - 2، وفي مناطق البادية 12 - 5، وفي مناطق السهول 13 - 6، وفي الأغوار الشمالية 20- 11، وفي الأغوار الجنوبية 22 - 13، وفي البحر الميت 20 - 10، وفي خليج العقبة 21 - 10 درجة مئوية.

 




 

 


 

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