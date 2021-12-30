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الخميس، 30-12-2021 07:06 ص

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة

شجرة


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليـــــــلاً:الأجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وباردا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية والسهول.


 




 

 


 

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