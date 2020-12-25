الجمعة 25-12-2020
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الجمعة، 25-12-2020 09:18 ص

أجواء باردة في اغلب مناطق المملكة لثلاثة ايام

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الوكيل الاخباري - يتوقع اليوم الجمعة، تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وحذرت "الأرصاد الجوية" من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من مناطق البادية، وخطر تشكل الصقيع خلال ساعات ما بعد منتصف الليل في مناطق البادية ومرتفعات الشراه.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر اثناء الليل الغيوم المنخفضة خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 - 7 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5، وفي مرتفعات الشراه 12 - 3 ، وفي مناطق البادية 18 - 6، وفي مناطق السهول 15 - 7، وفي الاغوار الشمالية 22 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 12، وفي البحر الميت 22 - 13، وفي خليج العقبة 22 - 12 درجة مئوية.

 

--(بترا)

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