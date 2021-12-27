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الإثنين، 27-12-2021 07:05 ص

أجواء باردة في مختلف مناطق المملكة

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الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليــــــــلاً:  الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:


الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.


 




 

 


 

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