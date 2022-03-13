الأحد 13-03-2022
الوكيل الاخباري

إجلاء نحو 13 ألف أوكراني في يوم واحد

اجتماعات جديدة في الأمم المتحدة بشأن أزمة أوكرانيا

اللجنة القانونية النيابية تواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب

أجواء باردة مع زخات من المطر اليوم

بايدن يأمر بـ200 مليون دولار إضافية مساعدات عسكرية لأوكرانيا

جمعية مساندة تنظم ندوة حول النساء والتمكين الرقمي

الكرك : ورشة تناقش دور رؤساء البلديات ومجالس المحافظات بإحداث التنمية

أمين عام وزارة الشباب يتفقد مديرية شباب المفرق

المومني: لا سُلطان لأحد على الهيئة المستقلة للانتخاب

الأمم المتحدة: أزمة اللجوء من أوكرانيا غير مسبوقة في أوروبا منذ الحرب العالمية

الأحد، 13-03-2022 06:11 ص

أجواء باردة مع زخات من المطر اليوم

1 (32)


الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة بحوالي (6-8) درجات مئوية، الأجواء باردة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، مع وجود فرصة في ساعات النهار لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان


ليــــــــلاً:الأجواء شديدة البرودة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية الرياح غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
نهارا: الأجواء لطيفة الحرارة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.


ليلاُ: الاجواء باردة الرياح شمالية معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية والبادية.
- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202227104741662037372

الارصاد : كتلة هوائية شديدة البرودة وثلوج الثلاثاء

3202212144233150947597

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

1 (30)

راصد جوي يتوقع تساقطاً للثلوج وأجواء شديدة البرودة الثلاثاء القادم

0L5A1656

استمرار تأثير الأجواء الباردة على المملكة اليوم

1139689959

الأرصاد تحذر من تشكل الصقيع

WhatsApp Image 2022-01-27 at 9.55.47 AM

الأرصاد تكشف احتمالية تساقط الثلوج خلال الساعات القادمة

أخبار متعلقة
مطر ١

الأرصاد تكشف آخر تطورات المنخفض الجوي القادم

عمان

أجواء لطيفة الحرارة في المملكة اليوم

طقس ٢

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

مطر ٣

تساقط زخات خفيفة من المطر الأحد

عمان

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الجمعة

مطر6

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة