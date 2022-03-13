أجواء باردة مع زخات من المطر اليوم

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة بحوالي (6-8) درجات مئوية، الأجواء باردة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، مع وجود فرصة في ساعات النهار لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ليــــــــلاً:الأجواء شديدة البرودة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية الرياح غربية معتدلة السرعة.
خليج العقبة:
نهارا: الأجواء لطيفة الحرارة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
ليلاُ: الاجواء باردة الرياح شمالية معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية والبادية.
- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.