أجواء باردة نسبيا.. السبت

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء، السبت، باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان



ليـــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، ويتوقع تشكل الصقيع مع ساعات الليل المتأخرة في بعض المرتفعات الجبلية، وأجزاء من مناطق البادية.



