السبت 02-01-2021
الوكيل الاخباري

إيرادات نفط العراق تهوي 85% عام 2020

ميسي يزف نبأ سارا لبرشلونة

الإعلان عن استكمال 4 مشاريع للباص سريع التردد اليوم

أجواء باردة نسبيا.. السبت

وزير التربية والتعليم : اتمنى ان يرجع الطلبة لمدارسهم

إنقاذ شخص علق بمدخنة في عمان !

حقيقة رفع أسعار البطاقات الخلوية بالاردن بنسبة 25 %

عبيدات يوجه رسالة للاردنيين

حقيقة وقف صرف الزيادات على رواتب الموظفين وفرض ضرائب جديدة بالاردن

خبر حكومي سار حول انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابيّة بالاردن

السبت، 02-01-2021 07:46 ص

تشكل الصقيع ليلا

أجواء باردة نسبيا.. السبت

93ad56ac-c15f-4648-b873-ab13b8f26035
أجواء باردة نسبيا


الوكيل الإخباري - تكون الأجواء، السبت، باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان
 

ليـــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، ويتوقع تشكل الصقيع مع ساعات الليل المتأخرة في بعض المرتفعات الجبلية، وأجزاء من مناطق البادية.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102020411135373327874

الأرصاد تحذر من طقس السبت

122020811564667916092

تفاصيل الحالة الجوية لثلاثة أيام - تحذيرات

1220208184527511818265

حالة الطقس الخميس

1220202616415865685887

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

12202028184553410144228

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

11202028173438689293349

ارتفاع طفيف على الحرارة.. الأربعاء

أخبار متعلقة
ea0a4532-15e4-4d61-861f-195e5706cd24

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الثلاثاء

8ddc8a05-cca0-41bd-99a1-3c54b46207a6

المملكة تحت تأثير الكتلة الباردة

93ad56ac-c15f-4648-b873-ab13b8f26035

فرصة لسقوط أمطار خفيفة .. الأحد

1220201716265123684088

فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار .. السبت

7a45dbaf-a6ff-40d2-8db0-a376b3b1d156

المملكة تحت تأثير الكتلة الباردة

منخ

منخفض جوي قادم