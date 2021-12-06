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الإثنين، 06-12-2021 06:53 ص

أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق

مطر 1


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليــــــــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


خليج العقبة:
الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى جنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.


 




 

 


 

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