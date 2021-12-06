أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ليــــــــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
خليج العقبة:
الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى جنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.