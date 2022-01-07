أجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

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ليلاً: الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وباردة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.