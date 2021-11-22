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الإثنين، 22-11-2021 07:08 ص

أجواء باردة نسبيا في مختلف مناطق المملكة

خريف


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن تسجيل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة بقليل لمثل هذا الوقت من السنة،الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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ليـــــــلاً:أجواء باردة في أغلب المناطق، لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:أجواء معتدلة الحرارة نهارا، ولطيفة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية معتدلة السرعة تتحول أحياناً إلى جنوبية والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر  تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.


 




 

 


 

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