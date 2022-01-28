الجمعة 28-01-2022
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الجمعة، 28-01-2022 08:01 ص

أجواء باردة وتساقط أمطار على مناطق في المملكة الجمعة

ثلوج ٢


الوكيل الإخباري - الأجواء باردة جداً وغائمة جزئيا الى غائمة أحيانا، مع سقوط زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليلا: الأجواء شديدة البرودة، وغائمة جزئيا، مع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، ومع ساعات الليل المتأخرة يتشكل الصقيع والانجماد في العديد من المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء باردة مع ظهور الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات في شمال ووسط المملكة.
- خطر الثلوج المتراكمة فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.


- احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بسبب ذوبان الثلوج.
- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة في العديد من المناطق خاصة فوق المرتفعات الجنوبية.


 




 

 


 

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