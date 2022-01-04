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الثلاثاء، 04-01-2022 07:08 ص

أجواء باردة وغائمة جزئيا اليوم

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الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن الأجواء باردة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، وفي ساعات المساء والليل هناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة في المناطق الشمالية من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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خليج العقبة:


الأجواء أثناء النهار لطيفة الحرارة، بينما تسود أجواء باردة أثناء الليل، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:


- خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للمطر.
- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية وبعض
 مناطق البادية والسهول.


 




 

 


 

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