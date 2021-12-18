أجواء باردة وغائمة في مختلف مناطق المملكة

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن الأجواء باردة وغائمة جزئياً مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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لــيــلاً:تتناقص الغيوم في كافة المناطق وتسود أجواء باردة بوجه عام ،الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة ويحتمل في ساعات ما بعد منتصف الليل تشكل الصقيع في مناطق البادية و مرتفعات الشراه الجنوبية .



خليج العقبة:

أجواء مشمسة لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً،والرياح شمالية معتدلة السرعة،والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية

