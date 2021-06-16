أجواء حارة الأربعاء

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة، الأربعاء، أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل؛ حيث تسود أجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في مناطق السهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في مناطق البادية، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء، تميل الأجواء إلى البرودة في أغلب المناطق، بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.