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الجمعة، 10-06-2022 09:36 ص

أجواء حارة بمعظم المناطق الجمعة

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الوكيل الإخباري - يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تؤثر على المملكة يوم غد السبت، كتلة هوائية حارة، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (4-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.

ويطرأ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار على فترات في مناطق البادية.

ويتراجع يوم الاثنين تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 18، وفي مرتفعات الشراة 31 - 17، وفي مناطق البادية 37 - 19، وفي مناطق السهول 34 - 21، وفي الأغوار الشمالية 39 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 26، وفي البحر الميت 40 - 25، وفي خليج العقبة 42 - 27 درجة مئوية.


 




 

 


 

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