أجواء حارة تؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تتحول احياناً الى جنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
التحذيرات:
- خطر التعرض لاشعة الشمس المباشرة في ساعات الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.