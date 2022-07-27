أجواء حارة تؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تتحول احياناً الى جنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر التعرض لاشعة الشمس المباشرة في ساعات الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

