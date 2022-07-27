الأربعاء 27-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

طبيب البيت الأبيض يكشف عن صحة بايدن

إصابة 5 فلسطينيين باعتداء للمستوطنين وجيش الاحتلال في نابلس

رسميا.. التونسيون يوافقون بأغلبية ساحقة على مشروع الدستور

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب شمال الفلبين

التعليم النيابية تناقش اليوم ملاحظات امتحان التوجيهي

أجواء حارة تؤثر على المملكة اليوم

بعثة الأردن لدى الأمم المتحدة : لا أمن ولا استقرار دون قيام الدولة الفلسطينية

وزير العمل يلتقي المدير العام والممثل الاقليمي للفاو

يوم طبي مجاني في النزهة

القبض على تاجر مخدرات في الزرقاء - صور

الأربعاء، 27-07-2022 06:13 ص

أجواء حارة تؤثر على المملكة اليوم

عمان 1


الوكيل الإخباري - الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تتحول احياناً الى جنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر التعرض لاشعة الشمس المباشرة في ساعات الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202224113936675849419

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

عمان2

درجات حرارة ضمن معدلاتها الاعتيادية اليوم

7202222213247819158591

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

حر3

راصد جوي: موجة الحر القادمة إلى المملكة طويلة التأثير

شوارع 4

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

1120195212719480182297

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليومي الأحد والاثنين

أخبار متعلقة
7202299145145177458

تطورات موجة الحر في المملكة ليومي الاثنين والثلاثاء

7202214113747757775587

موجة حر تؤثر على المملكة غدا

عمان 1

ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأحد

5202220121933505829670

حالة الطقس المتوقعة ليومي السبت والاحد

62022186528336777586

تطورات موجة الحر القادمة إلى المملكة

6202228131456797165255

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة