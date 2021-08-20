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الجمعة، 20-08-2021 08:34 ص

أجواء حارة في كافة المناطق اليوم

الطقس


الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة اليوم الجمعة، تدريجياً بكتلة هوائية حارة، وترتفع درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.


وبحسب التقرير يزداد يوم غدٍ السبت تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الإعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي (3-5) درجات مئوية، وتصبح الأجواء حارة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم المتوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


 تنخفض الأحد، درجات الحرارة قليلاً وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


 ويطرأ الإثنين، انخفاض آخر طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 - 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 19، وفي مرتفعات الشراة 32 - 17، وفي مناطق البادية 38 - 21، وفي مناطق السهول 34 - 23، وفي الأغوار الشمالية 41 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 29، وفي البحر الميت 41 - 28، وفي خليج العقبة 41 - 29 درجة مئوية.


 




 

 


 

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