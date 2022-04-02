أجواء حارة نسبياً اليوم السبت

الوكيل الإخباري - الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
ليــــــــــلاً:الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام ،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
خليج العقبة:
الأجواء حارة نسبياً نهاراً ومعتدلة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبارفي مناطق البادية.