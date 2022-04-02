السبت 02-04-2022
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السبت، 02-04-2022 06:15 ص

أجواء حارة نسبياً اليوم السبت

عمان 1


الوكيل الإخباري - الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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ليــــــــــلاً:الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام ،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء حارة نسبياً نهاراً ومعتدلة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبارفي مناطق البادية.


 




 

 


 

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