الجمعة 16-04-2021
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الجمعة، 16-04-2021 10:16 ص

أجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة

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الوكيل الاخباري - يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 8 - 9 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل خلال ساعات النهار هطول زخات خفيفة ومحلية من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.


وتبقى الأجواء يوم الأحد، حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الاثنين، لتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 12- 13 درجة مئوية، وتكون الأجواء جافة وحارة في كافة مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 - 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15، وفي مرتفعات الشراه 28 - 13، وفي مناطق البادية 32 - 14، وفي مناطق السهول 31 - 16، وفي الاغوار الشمالية 37 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 20، وفي البحر الميت 37 - 20، وفي خليج العقبة 36 - 20 درجة مئوية.

 

--(بترا)

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