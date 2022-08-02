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الثلاثاء، 02-08-2022 06:10 ص

أجواء حارة نسبياً في المملكة الثلاثاء

البلد


الوكيل الإخباري - تسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في ساعات المساء.

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ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر التعرض المباشر لاشعة الشمس خاصة  فترة الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة

 

 


 




 

 


 

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