أجواء حارة نسبياً في المملكة الثلاثاء

الوكيل الإخباري - تسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في ساعات المساء.
ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
التحذيرات:
- خطر التعرض المباشر لاشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة