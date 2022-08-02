أجواء حارة نسبياً في المملكة الثلاثاء

الوكيل الإخباري - تسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في ساعات المساء.

اضافة اعلان



ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر التعرض المباشر لاشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة