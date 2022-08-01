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الإثنين، 01-08-2022 06:16 ص

أجواء حارة نسبياً في المملكة اليوم

ابراج السادس


الوكيل الإخباري - الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:
- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة فترة الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.


 




 

 


 

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