أجواء حارة نسبياً في مختلف مناطق المملكة

الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلاً، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (3-5) درجات مئوية، الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.

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ليــــــلاً: تسود أجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع بقائها مغبرة أحياناً في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

خليج العقبة:



الأجواء حارة نهاراً ومعتدلة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتثير الغبار أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.