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الإثنين، 18-04-2022 07:13 ص

أجواء حارة ومغبرة وجافة في أغلب المناطق اليوم

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الوكيل الإخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (9-11) درجة مئوية، الأجواء حارة ومغبرة وجافة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.

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ليــــــــــــلاً:تسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقائها مغبرة أحياناً خاصة في مناطق البادية،ويستمر تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.


خليج العقبة:
نهـــــــــاراً:الأجواء حارة ومغبرة وجافة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،والرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحياناً،والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج أحياناً.


ليــــــــــلاً:الأجواء معتدلة الحرارة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

التحذيرات:
خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد المناطق، وانعدامها أحياناً في بعض مناطق البادية.


 




 

 


 

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