الأربعاء 22-09-2021
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الأربعاء، 22-09-2021 06:57 ص

أجواء خريفية الأربعاء

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الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، الأربعاء وتكون الأجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

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