الجمعة 07-10-2022
الوكيل الاخباري

وفاة و5 جرحى في هجوم بسلاح أبيض في لاس فيغاس

وفاة الصحفي ممدوح حوامدة

لبنان يسجل أول حالة كوليرا منذ 32 عاما

تراجع أسعار النفط عالمياً اليوم

26 مليون يورو من ألمانيا لدعم التدريب المهني والتقني في الأردن

الذهب يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ آذار 2022

أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق المملكة

وفيات الجمعة 7 -10- 2022

إربد : إختتام فعاليات مهرجان الأردن الدولي لمسرح الطفل

رئيس الوزراء ينعى وزير الدولة الأسبق عادل ارشيد

الجمعة، 07-10-2022 09:10 ص

أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق المملكة

خريف


الوكيل الاخباري-يتوقع أن تكون درجات الحرارة الجمعة، ضمن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 29 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 12، وفي مرتفعات الشراة 25 - 11، وفي مناطق البادية 31 - 17، وفي مناطق السهول 28 - 15، وفي الأغوار الشمالية 33 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 23، وفي البحر الميت 34 - 22، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ السبت، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020223232436883323600

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

غيوم

الأرصاد: تغيرات جوية بعطلة نهاية الأسبوع وانخفاض واضح على درجات الحرارة

الوكيل نهار

أجواء خريفية معتدلة الحرارة اليوم

9202227161445150751043

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

شجرة

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

1020222165146306369031

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

أخبار متعلقة
شجرة

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

الاردن اولا

درجات الحرارة أعلى من المعدلات بدرجتين اليوم

البلد

انخفاض درجات الحرارة في المملكة اليوم

الأردن نهار

ارتفاع درجات الحرارة في المملكة اليوم

الوكيل نهار

أجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة اليوم

حرارة5

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم