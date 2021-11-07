أجواء خريفية مشمسة ومعتدلة في اغلب المناطق

الوكيل الإخباري - تكون درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، والأجواء خريفية مشمسة بوجه عام، ومعتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء أثناء النهار خريفية مشمسة بوجه عام حتى الأربعاء، ومعتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. أما في الليل، فتكون الأجواء مائلة للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم بين 15 إلى 26 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 15 إلى 24، وفي مرتفعات الشراة 13 إلى 25، وفي مناطق البادية 12 الى 28، وفي مناطق السهول 15 إلى 27، وفي الأغوار الشمالية 18 إلى 33، وفي الأغوار الجنوبية 22 إلى 34، وفي البحر الميت 22 إلى 33، وفي خليج العقبة 22 إلى 33 درجة مئوية.

